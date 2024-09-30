Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Amca Çocuğu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: İki Amca Çocuğu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cevat Oğuz ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazeleri toprağa verildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan R.M.'yi arıyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen amca çocukları Cevat Oğuz (39) ve Muzaffer Oğuz (49), yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Jandarma ekiplerinin R.M.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Diyarbakır Jandarma Politika Cinayet 3-sayfa Güncel Kavga Lice Suç

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır? Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur? Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });