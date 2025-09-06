Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçerken başına kurşun isabet eden Aziz Ceng Sanu (21) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, suç unsurlarını ve çaldıkları güvenlik kamerası kayıt cihazını yakmaya çalıştıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, 1 Eylül'de 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancalardan birinden çıkan kurşun, bu sırada yolda yürüyen Aziz Ceng Sanu'nun başına isabet etti. Sanu ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sanu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Aziz Ceng Sanu'nun cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin olay yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldığı, görüntülerin silinmesi için de ateşe vererek yaktığı belirlendi. Delillerin yok edilmek istendiği anlar ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yaktığı kayıt cihazı, özel ekiplerin teknik çalışması sonucu onarılarak, içerisindeki görüntüler kurtarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla, olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR