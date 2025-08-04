Diyarbakır'da Silahlı Kavga Anları Cep Telefonu Görüntülerinde

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Anları Cep Telefonu Görüntülerinde
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin birbirlerine ateş açtığı ve çevredekilerin kaçıştığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin birbirlerine ateş açtıkları, çevredekilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Bazı şüphelilerin bina arasında siper alarak, silahlarını ateşledikleri de görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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