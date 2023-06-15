Diyarbakır'da silahlı kavga: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Serçeler köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kavga öncesinde köyde buğday ekili olduğu düşünülen devasa bir tarlanın ateşe verildiği öğrenildi.

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Serçeler köyünde, husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı açıklanan kavgada, sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Serçeler Köyünde Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü çok sayıda yaralı var. Yaralılar Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken ailelerin cenazeleri alınmasına izin vermiyor. Olay yerine Bismil ve Diyarbakır'dan çok sayıda jandarma, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge tamamen güvenlik çemberine alındı.

Kavganın arazi meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilirken, kavga öncesinde köyde buğday ekili olduğu düşünülen devasa bir tarlanın ateşe verildiği öğrenildi.