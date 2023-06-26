Diyarbakır'da silahlı kavga: 8 araç kurşunlandı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri seyir halindeki 8 araca kurşun isabet etti. Taraflardan biri yaralandı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 150'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, biri seyir halinde olan 8 araca tabancalardan çıkan kurşunlar isabet etti. Kavgada, taraflardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.