Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 7 Zanlı Gözaltında

Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü ve bir otomobilin ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.