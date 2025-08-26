Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü ve bir otomobilin ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.