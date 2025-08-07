Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Diyarbakır'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
