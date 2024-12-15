Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'ndeki kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.