Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'ndeki kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.