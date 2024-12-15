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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'ndeki kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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