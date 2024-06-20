Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 916. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.