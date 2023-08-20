Diyarbakır'da silahlı kavga: 4'ü ağır, 12 yaralı (2)

BARIŞ YEMEĞİNDE ÇIKMIŞDiyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralananların sayısı 12'e yükseldi; 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

BARIŞ YEMEĞİNDE ÇIKMIŞ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralananların sayısı 12'e yükseldi; 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik tedbiri alınırken, kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle başlayan husumetin bitmesi için barış yemeği düzenlendiği, yemekte bir araya gelen tarafların tartışması sonucu kavganın çıktığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,