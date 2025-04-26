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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Işıklar Mahallesi Köşk mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı Bismil Kağıtlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, kavgaya karıştığı değerlendirilen R.A, Ü.B. ile N.B'nin ikamet ve ev eklentilerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, 6 tabanca, 1292 mermi, 230 fişek ve 60 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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