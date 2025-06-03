Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralıları hastaneye taşıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedaviye alırken, polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Sanayi mahallesinde yer alan 2'nci Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra silahlı, sopalı ve taştı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı üç kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Acil servisde tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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