Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre ilçeye bağlı Fırat Mahallesi 488. Sokak'ta bir kahvehanede iki grup arasında alacak verecek nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.