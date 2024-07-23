Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde kimlikleri henüz öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma, yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.