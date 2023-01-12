DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abidin Y. (55) ve Murat Y. (40) yaralandı.

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abidin Y. (55) ve Murat Y. (40) yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abidin Y. ve Murat Y., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.