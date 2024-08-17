Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.N. ve A.N. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.