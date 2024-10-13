Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölüm

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda henüz bilinmeyen nedenle Muhammed Ali Baran (29) ve eşi E.B. arasında yaşanan tartışmaya diğer aile fertleri de karıştı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, olaydan sonra kaçan E.B, annesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. (23) yakalandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.