Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.