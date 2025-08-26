Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
