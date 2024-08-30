Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Mustafa (39) ile yeğeni Muhammed Akın Değer (16) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Öncülü Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Mustafa ile yeğeni Muhammed Akın Değer ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Doktorların çabasına rağmen yaralılardan Muhammed Mustafa ile yeğeni Muhammed Akın Değer, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.