Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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