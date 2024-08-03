Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi 184. Sokak'ta, M.B. ile M.K. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.B. silahla M.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.K, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.