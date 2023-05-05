DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

DİYARBAKIR'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta C.B. ile kimliği bilinmeyen kişi arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada C.B., yaralanırken, diğer kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)