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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 9 gözaltı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Emiri Caddesi'nde dün gece bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ahmet O. (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet O, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Olaylar Soruşturma Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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