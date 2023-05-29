Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 6 kişiden R.Ö. (27), tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelerde tedavisi sürüyor.