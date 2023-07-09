Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu F.G. hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta, kumar oynatıldığı iddia edilen bir iş yerinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, F.G. tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.