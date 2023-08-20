Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 11 yaralı (3)

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİDiyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Arda Değer (18), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Arda Değer (18), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Değer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, 3'ü ağır 11 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Polisin mahallede ve hastanede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.