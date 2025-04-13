Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 22 Tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da gruplar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldüğü aralarında bir polisin de yaralandığı kavgaya karıştıkları tespit edilen 22 kişi tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde, 8 Nisan günü 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Ferhat Tangüner'in yaşamını yitirdiği ve aralarında bir polisin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 8 kişi serbest bırakıldı.