Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Tutuklama
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Kasım'da Karahan Mahallesi'nde N.T'nin (52) öldüğü, H.T'nin (45) de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel