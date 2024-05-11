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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Kaldırım Mahallesi'nde V.Y. ve M.N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla karşılıklı ateş edilmesi sonucu V.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, M.N.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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