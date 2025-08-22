Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay sırasında bir otomobil ateşe verildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Ahmet T., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kavga sırasında taraflardan biri, karşı tarafa ait 34 JM 74 plakalı otomobili ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Ahmet T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili M.K. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
