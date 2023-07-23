Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı Kavga : 1'i ağır 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sur ilçesindeki Üniversite Köprüsü'nün altından geçen Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle silah çeken taraflar, birbirlerine ateş etti. Açılan ateş sonucu V.U., M.H.A., Y.K. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer 2'sinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Terörle Mücadele ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yaralılardan V.U.'nun cinayet şüphelisi olduğu ve 2 ay önce güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.