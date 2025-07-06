Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Uzman Çavuş ve Çalışanı Yaralandı

Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Uzman Çavuş ve Çalışanı Yaralandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alacak meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada, olayla ilgisi olmayan bir uzman çavuş ve bir iş yeri çalışanı yaralandı. Çatışmanın faili olan S.K. yakalanarak tutuklandı, diğer şüpheli B.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde olayla ilgisi bulunmayan biri uzman çavuş 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın faili 2 kardeşten S.K. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bismil ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Tornacı dükkanı işleten kardeşler S.K. ve B.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. B.K. otomobille dükkanın önüne gelerek silahla ateş açtı, S.K. ise pompalı tüfekle karşılık verdi. Açılan ateş sırasında karşı taraftaki dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş M.B. (34) ile iş yeri çalışanı M.E. (29) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden S.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. B.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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