Diyarbakır'da Silah Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 Tutuklama

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütleri tarafından ruhsatsız silahlarla işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada; 5 tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 MP5 otomatik tabanca, 1 CZ-25 marka otomatik tabanca ile uzun namlulu silahlara ait 50'şer alt gövde takımı, üst gövde takımı, kurma kolu, sessiz dolduruş pimi, mekanizma toz kapağı, alev gizleyen, boş kovan çıkarıcı tırnak, namlu bileziği, mekanizma yayı, birleştirme pimi ve birleştirme vidası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.