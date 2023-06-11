Diyarbakır'da Silah Kazası: M.F.D. Bacağından Yaralandı

Diyarbakır'ın Şeyh Şamil Mahallesi'nde elindeki tabancayı kurcalayan M.F.D., silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.F.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR'da elindeki tabancayı sokakta kurcalayan M.F.D. (25), silahın ateş alması ile bacağından yaralandı.

Şeyh Şamil Mahallesi 557'nci Sokak'a gelen M.F.D., saat 15.00 sıralarında iddiaya göre evden getirdiği tabancayı kurcalamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. M.F.D. çıkan kurşunla bacağından vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önce ambulans binmeyi reddeden M.F.D., ikna edilerek hastaneye götürüldü. M.F.D. durumunun iyi olduğu belirtildi. Tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. (DHA)