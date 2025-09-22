Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Tutuklama

Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ruhsatsız tabancaların organize suç örgütlerinin işlediği suçlarda vazgeçilmez unsur haline gelmesi nedeniyle bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit etmek amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda biri otomatik 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 600 parça ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bir zanlı salıverildi, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

