Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kargo aracıyla yasadışı silah sevkiyatı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, teslim alınan kargoda gizlenmiş 5 tabanca ve 5 şarjör buldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kargo aracıyla nakil belgesi olmadan silah sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, içinde silah olan kargoyu teslim alan S.K'yi (25) gözaltına aldı.

Kargoyu açan ekipler, şampuan kutusu içerisinde gizlenmiş 5 tabanca ve 5 şarjör buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

