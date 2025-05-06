Diyarbakır'da Sıkışan Kuzu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan bir kuzu, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri çıkardı.
Çarıklı Mahallesi'nde bir kuzunun kanalizasyon borusuna sıkıştığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı borudan kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel