Diyarbakır'da şiddetli yağış Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları su altında bıraktı.

Diyarbakır'da şiddetli yağış

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları su altında bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır merkez ve kuzey ilçeleri için gök gürültülü yağış uyarısının ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar meteorolojinin uyarısına dikkat edip kendilerini yanlarına aldıkları şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise saçak altına girerek yağmurdan korundu. Şehir trafiğinde ise sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.