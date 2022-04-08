Diyarbakır'da şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı sitenin bahçesine düştü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısının sitenin bahçesine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki sitede bir bloğun çatısı dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgarda uçtu.

Rüzgarda savrulan çatı, sitenin bahçesine düştü.

Site görevlisi Taner Çekmez, "O sırada sitede bulunan öğrenciler okula gidiyordu. Servisler de oluyordu. Site sakinleri de işe gidiyordu. Neyse ki çatı kimsenin ya da araçların üzerine düşmedi. Tek tesellimiz bu. Düştüğü alanın önünde araçlar park halindeydi." dedi.

Bu arada, çatının düşme anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.