Diyarbakır'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı, ağaçları devirdi
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yağış ve doluyla birlikte şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çok sayıda ağacı devirdi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yağış ve doluyla birlikte şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çok sayıda ağacı devirdi.
Kırsal Onbaşılar Mahallesi Dorukardı mezrasında şiddetli yağmur, dolu ve fırtına etkili oldu.
Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli fırtına nedeniyle cami minaresi yıkıldı, çok sayıda ağaç devrildi.
Minarenin üzerine devrildiği cami tavanında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel