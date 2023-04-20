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Diyarbakır'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı, ağaçları devirdi

Diyarbakır'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı, ağaçları devirdi

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yağış ve doluyla birlikte şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çok sayıda ağacı devirdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yağış ve doluyla birlikte şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çok sayıda ağacı devirdi.

Kırsal Onbaşılar Mahallesi Dorukardı mezrasında şiddetli yağmur, dolu ve fırtına etkili oldu.

Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli fırtına nedeniyle cami minaresi yıkıldı, çok sayıda ağaç devrildi.

Minarenin üzerine devrildiği cami tavanında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Diyarbakır Fırtına Güncel Haberler

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