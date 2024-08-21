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Diyarbakır'da Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

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Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölgelik alanları tercih etti. Çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.

SICAKLIĞIN mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldururken, yetişkinler de gölgelik alanları tercih etti.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar da gölgelik alanları tercih etti. Çocukların tercihi ise süs havuzları oldu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, hava sıcaklığı 1 ile 2 derece artacak.

'BURADA EĞLENİYORUZ, SERİNLİYORUZ'

Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda süs havuzuna girerek serinleyen, Muhammed Bülbül (12), "Hava sıcak ve biz de buraya geldik. Yüzmeyi bildiğimiz için havuza geliyoruz, eğleniyoruz" dedi.

Samet Demirel (11) ise "Burada eğleniyoruz, serinleniyoruz. Hava ısısı 40 dereceyi geçiyor. Arkadaşlarımla buraya geldim" diye konuştu.

Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camii yerleşkesindeki parkta ağaç gölgesinde serinleyen Şevket Özpolat (63), "Havalar çok sıcak. Biz de Hazreti Süleyman Yerleşkesi'ne geldik. Burada serinlemek için gölgede oturduk. İmkan oldukça bunu yapıyoruz. Güneşli olan yerler çok sıcak ve durulmaz. Gölgelik alan nispeten biraz daha serin. Arkadaşlarımla beraber buraya geldik. Hem dinleniyoruz hem de sohbet ediyoruz" dedi.

Bursa'dan Diyarbakır'a gezmek için gelen Şeyhmus Şahin de "Bazen bir bazen ise 1,5 ay burada kalıyoruz. Arkadaşlarımı da getirdim. Bugün hava çok sıcak ve ağaç gölgelerini buldukça serinlemeye çalışıyoruz. Bursa da çok sıcak ama Bursa'da nem var burada nem yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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