Diyarbakır'da Sıcaklık 49 Dereceyi Buldu, Vatandaşlar Kapalı Alanlara Kaçtı

DİYARBAKIR'da termometreler 49 dereceyi gösterirken, cadde ve sokaklar boş kaldı, vatandaşlar kapalı mekanları tercih etti.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 49 dereceyi gösterdi. Kentte özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar kapalı mekanları tercih etti. Kafe ve pastane gibi kapalı alanlara gidenler soğuk tatlı ve içeceklerle sıcak havanın etkisini üzerlerinden atmaya çalıştı.

SOĞUK BAKLAVA İLK TERCİH

Tercih edilen tatlıların başında buzdolabında muhafaza edilen ve öyle servis edilen soğuk baklava geldi. Bingöl'den, Diyarbakır'ı gezmeye gelen Nurettin Ergün, "Diyarbakır'a bugün geldik. Çok sıcak. Havalar çok sıcak olduğu için tercihimizi soğuk baklavadan yana kullandık" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Sadrettin Akdemir ise "Diyarbakır'da yaşıyorum. Havaların sıcak olmasından dolayı genellikle soğuk baklavayı tercih ediyoruz" diye konuştu.