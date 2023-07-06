Diyarbakır'da Sıcaklık 44 Dereceye Ulaştı

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kentte dışarı çıkanların çoğu gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar süs havuzlarına girdi.

Diyarbakır'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıklarken, termometrelerde gösterge 44'e çıktı. Kentte yaşayanlar, sıcaklığın etkisinden korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar da süs havuzlarına girerek serinledi. Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'na çoğu ebeveynleriyle gelen çocuklar süs havuzuna girerken, aileleri de ağaçların altında onları izledi. Uzmanlar da özellikle güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

'BAŞKA BİR SEMTTEN BURAYA GELİYORUM'

Yaz aylarında serinlemek için tarihi parka geldiklerini belirten Ramazan Can Çelik (10), 'Burada serinliyorum. Başka bir semtten buraya geliyorum. Babamla birlikte serinlemek için burayı tercih ediyoruz. Haftanın iki günü buradayız. Biraz yüzüyorum, daha sonra eve gidiyoruz' dedi.Ela Şenol (11) ise, babasıyla birlikte havuza geldiğini belirtti. Şenol, 'Burası serin olduğu için geliyoruz. Paramız da gitmiyor. Çok serinliyorum' diye konuştu. (DHA)