Haberler

Diyarbakır'da Seyyar Köfte Minibüsünde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gece saatlerinde park halindeki bir seyyar köfte minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi ve olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da seyyar köfte minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı kameraya yansırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan seyyar köfte minibüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK –Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.