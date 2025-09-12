Diyarbakır'da Seyyar Köfte Minibüsünde Yangın

DİYARBAKIR'da seyyar köfte minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı kameraya yansırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan seyyar köfte minibüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK –Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR