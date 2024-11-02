Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EE 829 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,