Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başlandı - Haberler

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Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başlandı

AA - Osman Bilgin - Güncel
Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ çevre yolu ile Silvan çevre yolunu birbirine bağlayacak olan Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ çevre yolu ile Silvan çevre yolunu birbirine bağlayacak olan Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ çevre yolu ile Silvan çevre yolunu birbirine bağlayacak olan 11,7 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın imar sorunu çözüldükten sona çalışmalara hız verdi.

Ekipler, bulvarın Silvan çevre yolundan başlayan 1,7 kilometrelik bölümünde kazı, dolgu ve genişletme çalışması yürütüyor.

Bölgede 30 bin metreküp kazı yapacak ekipler, çalışmaları sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak için kente yeni yol ve bulvarlar kazandırmaya devam edeceği belirtildi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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