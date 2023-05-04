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Diyarbakır'da servis şoförü öğrenciyi darbetti

Diyarbakır'da servis şoförü öğrenciyi darbetti

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Diyarbakır'da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.'yü (11) darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.'nün ailesi V.Ö.'den şikayetçi oldu.

DİYARBAKIR'da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.'yü (11) darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.'nün ailesi V.Ö.'den şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi. Servis şoförü V.Ö., okul önünde beklerken, taşıdığı öğrenci ile tartışıp kavga eden M.B.Ö.'yü darbetti. Çevredekiler araya girerken, M.B.Ö. eve giderek durumu ailesine anlattı. Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek V.Ö.'den şikayetçi oldu.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.'nün M.B.Ö.'yü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

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