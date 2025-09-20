Diyarbakır'da Servis Minibüsü Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da, dün otomobille çarpışan lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsünde ağır yaralanan İlaynur Atlı (16), kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile Ramazan T. yönetimindeki 21 SC 165 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 8 lise öğrencisi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İLAYNUR, KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan öğrencilerden İlaynur Atlı, kaldırıldığı hastanede bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlaynur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber-kamera: Seyfettin EKEN/ Diyarbakır,